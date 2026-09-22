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Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9)

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Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 1
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 2
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 3
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 4
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 5
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 1
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 2
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 3
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 4
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 5
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718502
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 482 х 518.7 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на боковой 3x120 мм или 3x140 мм - на верхней 3x120 мм или 2x140 мм или 2x160 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х61х41
Вес, кг.
15

Описание товара Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9)

**Корпус MSI MAG Pano 100R PZ** Mid-Tower корпус с элегантным дизайном и функциональностью для сборки компьютера. **Особенности:** * Форм-фактор: ATX. * Два порта USB 3.2 Gen 1 и один порт USB 3.2 Gen2 Type-C для подключения периферийных устройств. * Три вентилятора ARGB Reverse Blade Fan размером 120 мм и один вентилятор ARGB Fan размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение. * Контроллер ARGB+PWM позволяет управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов. * Окно из закалённого стекла позволяет видеть внутренние компоненты компьютера. * Поставляется в коричневой коробке. Корпус MSI MAG Pano 100R PZ — это отличный выбор для тех, кто ищет стильный и функциональный корпус для своего компьютера.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 482 х 518.7 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на боковой 3x120 мм или 3x140 мм - на верхней 3x120 мм или 2x140 мм или 2x160 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
**Корпус MSI MAG Pano 100R PZ** Mid-Tower корпус с элегантным дизайном и функциональностью для сборки компьютера. **Особенности:** * Форм-фактор: ATX. * Два порта USB 3.2 Gen 1 и один порт USB 3.2 Gen2 Type-C для подключения периферийных устройств. * Три вентилятора ARGB Reverse Blade Fan размером 120 мм и один вентилятор ARGB Fan размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение. * Контроллер ARGB+PWM позволяет управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов. * Окно из закалённого стекла позволяет видеть внутренние компоненты компьютера. * Поставляется в коричневой коробке. Корпус MSI MAG Pano 100R PZ — это отличный выбор для тех, кто ищет стильный и функциональный корпус для своего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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