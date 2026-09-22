Top.Mail.Ru
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE - фото 1
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE - фото 2
Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE - фото 1
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE - фото 2
  • Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718503
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 x 482 x 519 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 2 x 160 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х25
Вес, кг.
5.12

Описание товара Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE

Корпус MSI из серии Midi-Tower — это современное решение для сборки производительной системы с высокой степенью гибкости и адаптации. Он выполнен из пластика и стали и представлен в элегантном белом цвете, что идеально впишется в любой интерьер рабочего пространства. Одной из главных особенностей корпуса является поддержка видеокарт длиной до 380 мм, что позволяет устанавливать широкий спектр мощных графических адаптеров. Он совместим с материнскими платами форматов ATX и mATX, предоставляя пользователю разнообразие в выборе комплектующих. Для охлаждения системы предусмотрена поддержка процессорных кулеров высотой до 166 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу даже при высоких нагрузках. Внутри корпуса есть три 120 мм вентилятора с ARGB подсветкой, создающих яркую и стильную атмосферу, а также дополнительные возможности для установки ПЗУ: 3 отсека для 2.5-дюймовых дисков и 2 отсека для 3.5-дюймовых дисков. Расширенные возможности подключения и апгрейда обеспечиваются 8 слотами расширения, благодаря чему можно устанавливать дополнительные карты и модули. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшению теплового контроля и более эффективной организации внутреннего пространства. Этот корпус MSI — отличное решение в категории комплектующих, которое сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и удобство эксплуатации, делая его идеальным выбором как для геймеров, так и для энтузиастов сборки ПК.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 x 482 x 519 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 2 x 160 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI из серии Midi-Tower — это современное решение для сборки производительной системы с высокой степенью гибкости и адаптации. Он выполнен из пластика и стали и представлен в элегантном белом цвете, что идеально впишется в любой интерьер рабочего пространства. Одной из главных особенностей корпуса является поддержка видеокарт длиной до 380 мм, что позволяет устанавливать широкий спектр мощных графических адаптеров. Он совместим с материнскими платами форматов ATX и mATX, предоставляя пользователю разнообразие в выборе комплектующих. Для охлаждения системы предусмотрена поддержка процессорных кулеров высотой до 166 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу даже при высоких нагрузках. Внутри корпуса есть три 120 мм вентилятора с ARGB подсветкой, создающих яркую и стильную атмосферу, а также дополнительные возможности для установки ПЗУ: 3 отсека для 2.5-дюймовых дисков и 2 отсека для 3.5-дюймовых дисков. Расширенные возможности подключения и апгрейда обеспечиваются 8 слотами расширения, благодаря чему можно устанавливать дополнительные карты и модули. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшению теплового контроля и более эффективной организации внутреннего пространства. Этот корпус MSI — отличное решение в категории комплектующих, которое сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и удобство эксплуатации, делая его идеальным выбором как для геймеров, так и для энтузиастов сборки ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...