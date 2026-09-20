Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00)
Корпус LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB для сборки игрового ПК обладает оригинальным дизайном, который создают панели из закаленного стекла в сочетании с алюминиевым каркасом. Классический черный цвет корпуса дополнен яркой ARGB-подсветкой по периметру нижней и верхней панелей. Для ее настройки есть кнопка на корпусе. Увеличенное внутреннее пространство позволяет устанавливать мощные и крупные по размеру компоненты игрового ПК: вентиляторы, блок питания, видеокарту. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Панель с множеством портов и кнопкой включения/выключения находится в нижней части корпуса LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB. При необходимости ее можно переместить в другое место для удобства пользователя. Для установки жестких дисков и твердотельных накопителей предусмотрены 12 отсеков 2.5 и 3.5. Размещение блока питания формата ATX регулируется в зависимости от установки остальных компонентов. Наличие пылевого фильтра обеспечивает защиту внутреннего пространства от загрязнения.
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Теги товара: Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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