Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
78
Формат клавиатуры
60%
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612819
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
78
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
60%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
505
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 со светодиодной подсветкой RGB обеспечивает высокое удобство работы в программах, при запуске мультимедийного контента, в компьютерных играх. В данной модели реализованы низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом, которые отличаются легким нажатием с точным откликом и низким уровнем шума. Светодиодная подсветка облегчает набор текста в условиях недостаточной освещенности. На основании расположены нескользящие ножки для повышения устойчивости. A4Tech Fstyler FX61 подключается по проводному интерфейсу USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
78
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
60%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 со светодиодной подсветкой RGB обеспечивает высокое удобство работы в программах, при запуске мультимедийного контента, в компьютерных играх. В данной модели реализованы низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом, которые отличаются легким нажатием с точным откликом и низким уровнем шума. Светодиодная подсветка облегчает набор текста в условиях недостаточной освещенности. На основании расположены нескользящие ножки для повышения устойчивости. A4Tech Fstyler FX61 подключается по проводному интерфейсу USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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