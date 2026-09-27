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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый

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Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612217
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.13
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый

Мягкие геометричные формы душевой система Gala в сочетании с трендовым черным покрытием идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой поворотом левой ручки смесителя. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Gala 953800300 черный матовый




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Мягкие геометричные формы душевой система Gala в сочетании с трендовым черным покрытием идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой поворотом левой ручки смесителя. Специальное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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