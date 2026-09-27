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Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром

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Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 690 руб. 
Начислим 2382 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612206
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром
39 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.36х0.09
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром

Damixa Jupiter 977800000 — это современная душевая система с термостатом в цвете «хром», сочетающая минималистичный скандинавский дизайн и высокий уровень безопасности.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Описание
Damixa Jupiter 977800000 — это современная душевая система с термостатом в цвете «хром», сочетающая минималистичный скандинавский дизайн и высокий уровень безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 39690 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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