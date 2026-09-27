Колонки Sven 325 2*3W Black USB
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 200 руб. 2 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611967
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Характеристики
Бренд
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
680
Описание товара Колонки Sven 325 2*3W Black USB
Sven 325 обладают общей мощностью 6 Вт, что не мешает им стать незаменимым устройством для человека, не мыслящего жизнь без музыкального сопровождения. Воспроизведение звука осуществляется в диапазоне 80-20000 Гц, что дает всестороннее, насыщенное звучание. Компактный корпус позволяет расположить колонки даже на маленькой полочке.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Sven 325 обладают общей мощностью 6 Вт, что не мешает им стать незаменимым устройством для человека, не мыслящего жизнь без музыкального сопровождения. Воспроизведение звука осуществляется в диапазоне 80-20000 Гц, что дает всестороннее, насыщенное звучание. Компактный корпус позволяет расположить колонки даже на маленькой полочке.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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