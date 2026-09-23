Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шинопроводы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%920 руб. 2 100 руб.
В наличии
Код товара: 603984
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
920 руб. -56%
2 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шинопроводы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
140
Описание товара Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
Цвет белый, Материал основания металл
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Цвет белый, Материал основания металл
Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки - стоимость товара 920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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