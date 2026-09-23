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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки купить с доставкой в Москве
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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки

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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шинопроводы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
920 руб.  2 100 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
920 руб. -56%
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Шинопроводы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
140

Описание товара Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки

Цвет белый, Материал основания металл

Отзывы о товаре Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Шинопроводы
Страна производитель
Китай
Описание
Цвет белый, Материал основания металл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-00 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки - стоимость товара 920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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