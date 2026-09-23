Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шинопроводы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 000 руб. 1 740 руб.
В наличии
Код товара: 604137
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 000 руб. -43%
1 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шинопроводы
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10x5x10 см
Длина ( мм )
100
Материал плафона / рассеивателя
алюминий
Цвет корпуса
черный
Ширина, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
140
Описание товара Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
Используется при установке шинопровода скрытого монтажа.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шинопроводы
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10x5x10 см
Длина ( мм )
100
Материал плафона / рассеивателя
алюминий
Цвет корпуса
черный
Ширина, мм
100
Страна производитель
Китай
Используется при установке шинопровода скрытого монтажа.
Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки