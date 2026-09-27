Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S)
Блок питания ExeGate 900PPX выполнен в формате ATX и обладает широким спектром защиты от сетевых угроз: короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, а также перегрузок и перегрева. Активный PFC обеспечивает высокий коэффициент мощности и энергоэффективности, а также меньшую чувствительность блока питания к понижению напряжения сети. Технология Power Factor Correction обеспечивает минимизацию уровня высокочастотных помех на выходных линиях. Активная система охлаждения представлена вентилятором размером 140 мм. Максимальный уровень шума при его работе составляет всего 18 дБа и едва слышен. Блок питания ExeGate 900PPX отличается надежностью и высокой мощностью, которой достаточно для всех необходимых операций. Модель подходит для материнских плат разных годов выпуска.
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