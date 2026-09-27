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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 570 руб.
2 050
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602637
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Описание товара Колонки Sven SPS-606 2.0 черный 6Вт
Колонки 2.0 SVEN SPS-606 выполнены в деревянном корпусе, что обеспечивает хороший резонанс звука. Обладая общей мощностью 6 Вт, колонки выдают объемное, насыщенное звучание, поддерживая воспроизведение в диапазоне 70-20000 Гц. Подключается устройство к сети 220 В, откуда черпает энергию. Для связи с компьютерами и другими устройствами колонки SVEN SPS-606 используют разъем 3.5 Jack. Для наушников на корпусе одной из колонок также предусмотрен специальный разъем. На ведущей колонке на лицевой панели расположена поворотная ручка для регулировки уровня громкости. Здесь же находится выключатель питания и разъем для наушников. Классическое оформление колонок делает их незаменимым атрибутом в любом помещении, где установлен компьютер.
Колонки 2.0 SVEN SPS-606 выполнены в деревянном корпусе, что обеспечивает хороший резонанс звука. Обладая общей мощностью 6 Вт, колонки выдают объемное, насыщенное звучание, поддерживая воспроизведение в диапазоне 70-20000 Гц. Подключается устройство к сети 220 В, откуда черпает энергию. Для связи с компьютерами и другими устройствами колонки SVEN SPS-606 используют разъем 3.5 Jack. Для наушников на корпусе одной из колонок также предусмотрен специальный разъем. На ведущей колонке на лицевой панели расположена поворотная ручка для регулировки уровня громкости. Здесь же находится выключатель питания и разъем для наушников. Классическое оформление колонок делает их незаменимым атрибутом в любом помещении, где установлен компьютер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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