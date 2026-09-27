Наушники Sony WH-CH520 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Sony WH-CH520 White
Наушники Sony — это идеальный выбор для истинных ценителей качественного звука и стильного дизайна. Эти накладные наушники сочетают в себе передовые технологии и изысканность белого цвета. Основное преимущество модели — возможность использовать как беспроводное Bluetooth-соединение, так и проводное подключение, обеспечивающее максимальную гибкость и удобство в использовании. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко и комфортно совершать звонки или общаться в режиме конференции. Благодаря впечатляющему времени автономной работы на одном заряде, достигающему 40 часов, вы можете наслаждаться любимой музыкой на протяжении длительных периодов без необходимости частой подзарядки. Эти наушники от Sony сочетают в себе надежность, отличное качество звука и стильный внешний вид, что делает их идеальным выбором для работы, тренировок или отдыха.
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