Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445789825) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599092
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445789825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445789825) виниловая пластинка
A1. Lavender Haze. A2. Maroon. A3. Anti-Hero. A4. Snow On The Beach. A5. Youre On Your Own, Kid. A6. Midnight Rain. B7. Question.? B8. Vigilante Shit. B9. Bejeweled. B10. Labyrinth. B11. Karma. B12. Sweet Nothing. B13. Mastermind.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445789825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
MIDNIGHTS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
A1. Lavender Haze. A2. Maroon. A3. Anti-Hero. A4. Snow On The Beach. A5. Youre On Your Own, Kid. A6. Midnight Rain. B7. Question.? B8. Vigilante Shit. B9. Bejeweled. B10. Labyrinth. B11. Karma. B12. Sweet Nothing. B13. Mastermind.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445789825) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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