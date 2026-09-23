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Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка

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Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 3
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 4
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 5
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 6
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 7
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 8
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 9
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 10
Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
ИМЯ?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 3
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 4
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 5
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 6
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 7
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 8
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 9
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 10
  • Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 730 руб.  4 409 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599080
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Asylum Records
Barcode
[0190296657078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
ИМЯ?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Tides, Shivers, First Times, Bad Habits, Overpass Graffiti, The Joker And The Queen, Leave Your Life, Collide, 2step, Stop The Rain, Love In Slow Motion, Visiting Hours, Sandman, Be Right Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка

19 августа Эд Ширан открыл предзаказ альбома «=» («Equals»). Это первая студийная работа певца за два года и долгожданное продолжение серии успешных альбомов «+» («Plus», 2011), «x» («Multiply», 2014) и «?» («Divide», 2017). А в 2019 году музыкант представил пластинку «No.6 Collaborations Project» с огромным количеством звездных исполнителей, включая Эминема, Джастина Бибера, Бруно Марса, Skrillex, Карди Би, Трэвиса Скотта и многих других талантливых артистов. Релиз альбома состоится 29 октября. В этот же день Ширан представит физические версии «Equals». Они будут выпущены на компакт-дисках в диджисливе (картонный конверт с прорезью) и в трех виниловых вариантах. Для широкой публики альбом выйдет на обычных черных пластинках, а для фанатов в продажу поступят два лимитированных издания — на красном и белом виниле. Также 19 августа музыкант представил трек «Visiting Hours», посвященный недавно ушедшему из жизни Майклу Гудински, австралийскому бизнесмену и хорошему другу Ширана. Артист рассказал о пластинке:. «“Equals” — очень личная работа, которая много для меня значит. За последние несколько лет моя жизнь сильно изменилась: я женился, стал отцом, потерял близкого человека. И я рассуждаю на эти темы на протяжении всего альбома. Это мой альбом о взрослении и я очень хочу поскорее поделиться с вами следующей главой». Он также признался, что работа над материалом шла целых четыре года — он начал сочинять и записывать новые треки еще летом 2017-го. Лид-синглом с альбома стала композиция «Bad Habits», премьера которой состоялась 25 июня во время прямой TikTok-трансляции чемпионата Европы по футболу. Всеми любимый «парень с гитарой» захотел рискнуть и зашел на территорию танцевальной поп-музыки: трек сравнивали с работами The Weeknd и классическим хитом 1980-х «Smalltown Boy» от Bronski Beat. На звучании эксперименты не закончились: если раньше Ширана знали как скромного и застенчивого парня, то в клипе «Bad Habits» артист поэкспериментировал с гламуром и вампирской тематикой. Риск себя оправдал: клип набрал 100 млн просмотров уже через месяц, а трек занял высокие позиции в чартах всего мира. Он продержался на вершине британского хит-парада шесть недель, а также занял пятое место в Billboard Hot 100 и возглавил российский чарт TopHit. В свои 30 лет Эд Ширан уже вошел в историю как один из самых успешных поп-исполнителей поколения. Он продал 150 млн копий своих записей и отыграл огромное количество концертов, а в рамках тура Divide заглянул и в Москву. Divide стал самым успешным туром в истории музыки, собрав феноменальную кассу в 776 млн долларов. Его хиты «Shape of You», «Perfect», «I Don’t Care», «Sing», «Photograph» и «I See Fire» слышали все, а песня «Thinking Out Loud» звучит на каждой второй свадьбе в мире. Более того, музыкант пишет хиты и для других исполнителей — например, для Джастина Бибера, Риты Оры, One Direction и Little Mix. А такие молодые звезды, как Шон Мендес, Камила Кабельо и Луи Томлинсон, называют Ширана одним из своих вдохновителей.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Asylum Records
Barcode
[0190296657078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
ИМЯ?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Tides, Shivers, First Times, Bad Habits, Overpass Graffiti, The Joker And The Queen, Leave Your Life, Collide, 2step, Stop The Rain, Love In Slow Motion, Visiting Hours, Sandman, Be Right Now
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
19 августа Эд Ширан открыл предзаказ альбома «=» («Equals»). Это первая студийная работа певца за два года и долгожданное продолжение серии успешных альбомов «+» («Plus», 2011), «x» («Multiply», 2014) и «?» («Divide», 2017). А в 2019 году музыкант представил пластинку «No.6 Collaborations Project» с огромным количеством звездных исполнителей, включая Эминема, Джастина Бибера, Бруно Марса, Skrillex, Карди Би, Трэвиса Скотта и многих других талантливых артистов. Релиз альбома состоится 29 октября. В этот же день Ширан представит физические версии «Equals». Они будут выпущены на компакт-дисках в диджисливе (картонный конверт с прорезью) и в трех виниловых вариантах. Для широкой публики альбом выйдет на обычных черных пластинках, а для фанатов в продажу поступят два лимитированных издания — на красном и белом виниле. Также 19 августа музыкант представил трек «Visiting Hours», посвященный недавно ушедшему из жизни Майклу Гудински, австралийскому бизнесмену и хорошему другу Ширана. Артист рассказал о пластинке:. «“Equals” — очень личная работа, которая много для меня значит. За последние несколько лет моя жизнь сильно изменилась: я женился, стал отцом, потерял близкого человека. И я рассуждаю на эти темы на протяжении всего альбома. Это мой альбом о взрослении и я очень хочу поскорее поделиться с вами следующей главой». Он также признался, что работа над материалом шла целых четыре года — он начал сочинять и записывать новые треки еще летом 2017-го. Лид-синглом с альбома стала композиция «Bad Habits», премьера которой состоялась 25 июня во время прямой TikTok-трансляции чемпионата Европы по футболу. Всеми любимый «парень с гитарой» захотел рискнуть и зашел на территорию танцевальной поп-музыки: трек сравнивали с работами The Weeknd и классическим хитом 1980-х «Smalltown Boy» от Bronski Beat. На звучании эксперименты не закончились: если раньше Ширана знали как скромного и застенчивого парня, то в клипе «Bad Habits» артист поэкспериментировал с гламуром и вампирской тематикой. Риск себя оправдал: клип набрал 100 млн просмотров уже через месяц, а трек занял высокие позиции в чартах всего мира. Он продержался на вершине британского хит-парада шесть недель, а также занял пятое место в Billboard Hot 100 и возглавил российский чарт TopHit. В свои 30 лет Эд Ширан уже вошел в историю как один из самых успешных поп-исполнителей поколения. Он продал 150 млн копий своих записей и отыграл огромное количество концертов, а в рамках тура Divide заглянул и в Москву. Divide стал самым успешным туром в истории музыки, собрав феноменальную кассу в 776 млн долларов. Его хиты «Shape of You», «Perfect», «I Don’t Care», «Sing», «Photograph» и «I See Fire» слышали все, а песня «Thinking Out Loud» звучит на каждой второй свадьбе в мире. Более того, музыкант пишет хиты и для других исполнителей — например, для Джастина Бибера, Риты Оры, One Direction и Little Mix. А такие молодые звезды, как Шон Мендес, Камила Кабельо и Луи Томлинсон, называют Ширана одним из своих вдохновителей.
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