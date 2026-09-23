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OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка

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OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 1
OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 2
OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 3
OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 4
OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 5
OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reservoir Dogs
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547670410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reservoir Dogs
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
And Now Little Green Bag…, Little Green Bag, Rock Flock Of Five, Hooked On A Feeling, Bohemiath, I Gotcha, Magic Carpet Ride, Madonna Speech, Fool For Love, Super Sounds, Stuck In The Middle With You, Harvers Moon, Let's Get A Taco, Keep On Truckin, Coconut, Home Of Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: And Now Little Green Bag…, Little Green Bag, Rock Flock Of Five, Hooked On A Feeling, Bohemiath, I Gotcha, Magic Carpet Ride, Madonna Speech, Fool For Love, Super Sounds, Stuck In The Middle With You, Harvers Moon, Let's Get A Taco, Keep On Truckin, Coconut, Home Of Rock



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547670410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reservoir Dogs
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
And Now Little Green Bag…, Little Green Bag, Rock Flock Of Five, Hooked On A Feeling, Bohemiath, I Gotcha, Magic Carpet Ride, Madonna Speech, Fool For Love, Super Sounds, Stuck In The Middle With You, Harvers Moon, Let's Get A Taco, Keep On Truckin, Coconut, Home Of Rock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: And Now Little Green Bag…, Little Green Bag, Rock Flock Of Five, Hooked On A Feeling, Bohemiath, I Gotcha, Magic Carpet Ride, Madonna Speech, Fool For Love, Super Sounds, Stuck In The Middle With You, Harvers Moon, Let's Get A Taco, Keep On Truckin, Coconut, Home Of Rock


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Reservoir Dogs (Various Artists) (0602547670410) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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