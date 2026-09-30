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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К83 черная купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К83 черная

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Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 1
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 2
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 3
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 4
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 5
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 6
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 7
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 1
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 2
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 3
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 4
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 5
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 6
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 7
  • Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595710
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
13

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К83 черная

Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 не заставит хозяек затрачивать уйму времени на ее очистку даже от въевшихся загрязнений – а все благодаря тому, что рабочая панель выполнена с использованием эмалированной стали. Расположенные на корпусе механические переключатели обеспечат не только быстрый доступ к регулировке мощности, но также позволят активировать функцию электрического розжига. Чтобы вам не пришлось задумываться о диаметре используемой посуды, производитель позаботился о наличии чугунных решеток на поверхности Gefest ПВГ 1212 К83, гарантирующих ее повышенную устойчивость. Вам не придется столкнуться с чрезвычайными ситуациями в доме при внезапном угасании пламени одной из конфорок – технология газ-контроля приостановит подачу голубого топлива в автоматическом режиме.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 1212 К83 черная




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 1212 К83 не заставит хозяек затрачивать уйму времени на ее очистку даже от въевшихся загрязнений – а все благодаря тому, что рабочая панель выполнена с использованием эмалированной стали. Расположенные на корпусе механические переключатели обеспечат не только быстрый доступ к регулировке мощности, но также позволят активировать функцию электрического розжига. Чтобы вам не пришлось задумываться о диаметре используемой посуды, производитель позаботился о наличии чугунных решеток на поверхности Gefest ПВГ 1212 К83, гарантирующих ее повышенную устойчивость. Вам не придется столкнуться с чрезвычайными ситуациями в доме при внезапном угасании пламени одной из конфорок – технология газ-контроля приостановит подачу голубого топлива в автоматическом режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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