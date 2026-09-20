Электрическая варочная панель Darina 6Р Е 323 B Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
560x490x48 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x52x520 мм
Размеры в упаковке, см
64х58х10
Вес, кг.
5.1
Описание товара Электрическая варочная панель Darina 6Р Е 323 B Black
Электрическая варочная панель комфортна в использовании и проста в уходе. Стеклокерамическая поверхность с конфорками Hi-Light нагревается за считанные секунды. Панель без рамки по периметру, благодаря гладкой поверхности ухаживать за ней стало гораздо легче. Варочная панель оборудована функцией блокировки и индикатором остаточного тепла. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
560x490x48 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x52x520 мм
Электрическая варочная панель комфортна в использовании и проста в уходе. Стеклокерамическая поверхность с конфорками Hi-Light нагревается за считанные секунды. Панель без рамки по периметру, благодаря гладкой поверхности ухаживать за ней стало гораздо легче. Варочная панель оборудована функцией блокировки и индикатором остаточного тепла. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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