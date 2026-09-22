Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Bosch PBY6C6B62O черная
Варочная панель Бош PBY6C6B62O работает с несколькими видами нагрева — благодаря такой комбинации можно экономить энергию, выбирать более подходящие конфорки для тех блюд, которые хочется приготовить сейчас. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Bosch стандартные, нет дополнительных особенностей. Модель Бош PBY6C6B62O входит в дизайн-линейку: Serie | 2. Цвет — черный. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: эмаль. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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