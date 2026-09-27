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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая

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Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 1
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 2
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 3
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 4
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 5
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 6
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 7
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 8
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 9
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 10
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 11
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 12
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 13
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 14
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 15
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 16
Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 3
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 4
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 5
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 6
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 7
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 8
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 9
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 10
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 11
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 12
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 13
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 14
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 15
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 16
  • Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595838
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
26 х 48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29 x 51.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая

Категория: Газовые Современная серия варочных панелей - это сочетание эксклюзивного дизайна и высокопрочных материалов. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Преимущественные особенности газовой варочной панели: Чугунные решетки (восьмиугольные) 4 ножки-опоры (дают возможность использовать панель, как отдельностоящую) Жаропрочное стекло Газ-контроль (автоматически закрывает газовый клапан, если возникла утечка газа) Автоматический электроподжиг расположен в ручке конфорки Итальянские горелки «SABAF» Возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне В комплекте жиклеры для баллонного и магистрального газа Скошенные края с 4х сторон Управление Фронтальное управление происходит с помощью цельнометаллических полнотелых ручек управления Материал исполнения Варочная панель выполнена из высококачественного жаропрочного стекла устойчивого к внешнему воздействию. Мощность конфорок 2 конфорки мощностью: 2600, 1700 Вт Ширина 300 мм Размеры для встраивания 260 х 485 (Ш*Г) Цветовая гамма Белое стекло Вес 5 кг Изготовитель Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England. Страна сборки Турция Раздел: Варочные поверхности



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Maunfeld EGHG.32.2CW/G белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
2
Цвет
белый
Мощность
4300
Тип управления
механическое
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
26 х 48.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
29 x 51.5 см
Страна производитель
Турция
Описание
Категория: Газовые Современная серия варочных панелей - это сочетание эксклюзивного дизайна и высокопрочных материалов. Высокие стандарты качества позволяют добиться долголетней, безотказной работы продукции MAUNFELD, а также качественного и безопасного приготовления пищи на наших варочных поверхностях. Преимущественные особенности газовой варочной панели: Чугунные решетки (восьмиугольные) 4 ножки-опоры (дают возможность использовать панель, как отдельностоящую) Жаропрочное стекло Газ-контроль (автоматически закрывает газовый клапан, если возникла утечка газа) Автоматический электроподжиг расположен в ручке конфорки Итальянские горелки «SABAF» Возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне В комплекте жиклеры для баллонного и магистрального газа Скошенные края с 4х сторон Управление Фронтальное управление происходит с помощью цельнометаллических полнотелых ручек управления Материал исполнения Варочная панель выполнена из высококачественного жаропрочного стекла устойчивого к внешнему воздействию. Мощность конфорок 2 конфорки мощностью: 2600, 1700 Вт Ширина 300 мм Размеры для встраивания 260 х 485 (Ш*Г) Цветовая гамма Белое стекло Вес 5 кг Изготовитель Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England. Страна сборки Турция Раздел: Варочные поверхности


Теги товара: белые
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Отзывы


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