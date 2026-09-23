Проектор Acer X1228i DLP 4500Lm (MR.JTV11.001)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%43 110 руб. 56 690 руб.
В наличии
Код товара: 595470
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Загружаем...
43 110 руб. -24%
56 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
RS-232, HDMI, VGA, USB, вход видео композитный, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
3
Описание товара Проектор Acer X1228i DLP 4500Lm (MR.JTV11.001)
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций. Этот проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
RS-232, HDMI, VGA, USB, вход видео композитный, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций. Этот проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Проектор Acer X1228i DLP 4500Lm (MR.JTV11.001) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 43110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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