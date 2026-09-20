Проектор Epson CO-W01 white (V11HA86040)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%37 600 руб. 66 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576440
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
HDMI, USB
Число портов HDMI
1
Яркость
3000 лм
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
2.4
Описание товара Проектор Epson CO-W01 white (V11HA86040)
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций — этот WXGA-проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей с 3000 люмен и технологией 3LCD. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
HDMI, USB
Число портов HDMI
1
Яркость
3000 лм
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Проектор, которым может наслаждаться вся семья, от просмотра бокс-сетов до создания ярких презентаций — этот WXGA-проектор имеет все необходимое для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении, он создаёт яркий и четкий дисплей с 3000 люмен и технологией 3LCD. Проектор легко транспортировать и устанавливать. Невероятно долгий срок службы лампы означает отличное соотношение цены и качества.
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