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Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) купить с доставкой в Москве
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Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001)

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Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 1
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 2
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 3
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 4
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 5
Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 1
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 2
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 3
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 4
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 5
  • Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
35 160 руб.  60 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595472
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
USB Type-A, вход HDMI, вход аудио mini jack 3.5 mm, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
3

Описание товара Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001)

Точная передача цветов и яркое реалистичное изображение благодаря технологии Acer ColorBoost3D. Реалистичная и естественная цветопередача с технологией ColorSafe II, которая динамически управляет RGB-каналами, предотвращая выцветание. Технология Acer LumiSense настраивает яркость и насыщенность в зависимости от проецируемого контента.

Отзывы о товаре Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
USB Type-A, вход HDMI, вход аудио mini jack 3.5 mm, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Описание
Точная передача цветов и яркое реалистичное изображение благодаря технологии Acer ColorBoost3D. Реалистичная и естественная цветопередача с технологией ColorSafe II, которая динамически управляет RGB-каналами, предотвращая выцветание. Технология Acer LumiSense настраивает яркость и насыщенность в зависимости от проецируемого контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проектор Acer X1128H DLP 4500Lm (MR.JTG11.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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