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Проектор InFocus IN1036 купить с доставкой в Москве
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Проектор InFocus IN1036

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Проектор InFocus IN1036 - фото 1
Проектор InFocus IN1036 - фото 2
Проектор InFocus IN1036 - фото 3
Проектор InFocus IN1036 - фото 4
Проектор InFocus IN1036 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
  • Проектор InFocus IN1036 - фото 1
  • Проектор InFocus IN1036 - фото 2
  • Проектор InFocus IN1036 - фото 3
  • Проектор InFocus IN1036 - фото 4
  • Проектор InFocus IN1036 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 500 руб. 
Начислим 1208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Проектор InFocus IN1036
75 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infocus
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Проектор InFocus IN1036

Серия 3LCD проекторов яркостью до 5000 люмен, контрастностью до 50 000:1, входными сигналами до 3840x2160 (4K) при 30 Гц и весом всего 3, 3 кг, которые легко перемещать по дому, офису или транспортировать куда угодно!

Отзывы о товаре Проектор InFocus IN1036




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Infocus
Тип товара
Проекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Серия 3LCD проекторов яркостью до 5000 люмен, контрастностью до 50 000:1, входными сигналами до 3840x2160 (4K) при 30 Гц и весом всего 3, 3 кг, которые легко перемещать по дому, офису или транспортировать куда угодно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проектор InFocus IN1036 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 75500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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