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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питания, кабель VGA
Разрешение
1280x800
Контрастность
20000:1
Яркость, лм
3600
Соотношение сторон экрана
16:10
Минимальная диагональ изображения, м
0.91
Минимальное проекционное расстояние, м
0.4
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
220
Срок службы лампы, ч
4000
Аудио- / видеовходы
HDMI, Композитный видеоразъем, VGA in, VGA out, аудиовход, аудиовыход
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
5.4
Описание товара Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)
Проектор Acer — функциональное решение для офиса, учёбы или домашних развлечений. Уже с минимального расстояния в 0,4 м он формирует яркое и чёткое изображение диагональю от 0,91 м — удобно даже в небольших помещениях. Яркость в 3600 лм позволяет не задумываться об освещении в комнате: картинка остаётся насыщенной днём и при светлых стенах. Благодаря разрешению 1280x800 каждая деталь видна отчётливо — отлично для презентаций, фильмов или учебных материалов. DLP-технология отвечает за стабильность цветопередачи, а мощная лампа 220 Вт рассчитана на долгий срок службы до 4000 часов. Вес 3100 г делает установку лёгкой и ненавязчивой, а встроенный динамик избавляет от необходимости дополнительной акустики. Управлять проектором удобно с помощью пульта, а ручная фокусировка поможет быстро навести резкость. Элегантный белый цвет корпуса органично впишется в любой интерьер.
Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, кабель питания, кабель VGA
Разрешение
1280x800
Контрастность
20000:1
Яркость, лм
3600
Соотношение сторон экрана
16:10
Развернуть
Минимальная диагональ изображения, м
0.91
Минимальное проекционное расстояние, м
0.4
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
220
Срок службы лампы, ч
4000
Аудио- / видеовходы
HDMI, Композитный видеоразъем, VGA in, VGA out, аудиовход, аудиовыход
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор Acer — функциональное решение для офиса, учёбы или домашних развлечений. Уже с минимального расстояния в 0,4 м он формирует яркое и чёткое изображение диагональю от 0,91 м — удобно даже в небольших помещениях. Яркость в 3600 лм позволяет не задумываться об освещении в комнате: картинка остаётся насыщенной днём и при светлых стенах. Благодаря разрешению 1280x800 каждая деталь видна отчётливо — отлично для презентаций, фильмов или учебных материалов. DLP-технология отвечает за стабильность цветопередачи, а мощная лампа 220 Вт рассчитана на долгий срок службы до 4000 часов. Вес 3100 г делает установку лёгкой и ненавязчивой, а встроенный динамик избавляет от необходимости дополнительной акустики. Управлять проектором удобно с помощью пульта, а ручная фокусировка поможет быстро навести резкость. Элегантный белый цвет корпуса органично впишется в любой интерьер.
Проектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001) - стоимость товара 44010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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