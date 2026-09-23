Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%33 390 руб. 50 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554434
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Проектор
Технология
DLP
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
3
Пульт управления
Да
Цвет
черный
Комплектация
проектор, документация, кабель питания
Разрешение
800x600
Контрастность
20000:1
Яркость, лм
4000
Соотношение сторон экрана
4:3
Минимальная диагональ изображения, м
0.58
Минимальное проекционное расстояние, м
1.94
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
210
Срок службы лампы, ч
5000
Аудио- / видеовходы
1x HDMI, 1x RCA, 1x VGA, 1x mini Jack 3.5 mm
Порт Ethernet
Нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Управление со смартфона
Нет
USB разъем
да
Встроенный Smart TV
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
2.4
Описание товара Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)
Проектор Acer X1123HP оптимизирован для работы в офисе и дома. Проекционная технология DLP обеспечивает качественную картинку с разрешением 800x600 пикселей, соотношением сторон 4:3 и красочными цветами. Поддерживается технология 3D. Лампа UHP мощностью 210 Вт создает мощный световой поток 4000 лм и характеризуется сроком службы 15000 часов. Встроенный динамик мощностью 3 Вт воспроизводит четкий и насыщенный звук. Для подключения оборудования в проекторе Acer X1123HP предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, аудиоразъем, порт USB.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 500 руб. 65 040 руб.9125 руб. в СплитПроектор BENQ MX560 (9H.JNE77.13E)
-
В наличииЦена 43 110 руб. 56 690 руб.10778 руб. в СплитПроектор Acer X1228i DLP 4500Lm (MR.JTV11.001)
-
В наличииЦена 43 930 руб. 65 590 руб.10983 руб. в СплитПроектор BenQ MW560 white (9H.JNF77.13E)
-
В наличииЦена 44 010 руб.11003 руб. в СплитПроектор Acer S1386WH DLP 3600Lm (MR.JQU11.001)
-
В наличииЦена 69 570 руб. 109 350 руб.17393 руб. в СплитПроектор Benq MH560 DLP 3800Lm (9H.JNG77.13E)
-
В наличииЦена 75 500 руб.18875 руб. в СплитПроектор InFocus IN1036
Бренд
Тип товара
Проектор
Технология
DLP
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
3
Пульт управления
Да
Цвет
черный
Комплектация
проектор, документация, кабель питания
Разрешение
800x600
Контрастность
20000:1
Яркость, лм
4000
Соотношение сторон экрана
4:3
Развернуть
Минимальная диагональ изображения, м
0.58
Минимальное проекционное расстояние, м
1.94
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
210
Срок службы лампы, ч
5000
Аудио- / видеовходы
1x HDMI, 1x RCA, 1x VGA, 1x mini Jack 3.5 mm
Порт Ethernet
Нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Управление со смартфона
Нет
USB разъем
да
Встроенный Smart TV
Нет
Страна производитель
Китай
Проектор Acer X1123HP оптимизирован для работы в офисе и дома. Проекционная технология DLP обеспечивает качественную картинку с разрешением 800x600 пикселей, соотношением сторон 4:3 и красочными цветами. Поддерживается технология 3D. Лампа UHP мощностью 210 Вт создает мощный световой поток 4000 лм и характеризуется сроком службы 15000 часов. Встроенный динамик мощностью 3 Вт воспроизводит четкий и насыщенный звук. Для подключения оборудования в проекторе Acer X1123HP предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, аудиоразъем, порт USB.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)