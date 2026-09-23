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Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) купить с доставкой в Москве
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Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)

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Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 1
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 2
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 3
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 4
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 5
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 6
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 7
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 8
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 9
Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проектор
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 1
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 2
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 3
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 4
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 5
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 6
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 7
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 8
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 9
  • Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
33 390 руб.  50 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554434
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Проектор
Технология
DLP
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
3
Пульт управления
Да
Цвет
черный
Комплектация
проектор, документация, кабель питания
Разрешение
800x600
Контрастность
20000:1
Яркость, лм
4000
Соотношение сторон экрана
4:3
Минимальная диагональ изображения, м
0.58
Минимальное проекционное расстояние, м
1.94
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
210
Срок службы лампы, ч
5000
Аудио- / видеовходы
1x HDMI, 1x RCA, 1x VGA, 1x mini Jack 3.5 mm
Порт Ethernet
Нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Управление со смартфона
Нет
USB разъем
да
Встроенный Smart TV
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х15
Вес, кг.
2.4

Описание товара Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)

Проектор Acer X1123HP оптимизирован для работы в офисе и дома. Проекционная технология DLP обеспечивает качественную картинку с разрешением 800x600 пикселей, соотношением сторон 4:3 и красочными цветами. Поддерживается технология 3D. Лампа UHP мощностью 210 Вт создает мощный световой поток 4000 лм и характеризуется сроком службы 15000 часов. Встроенный динамик мощностью 3 Вт воспроизводит четкий и насыщенный звук. Для подключения оборудования в проекторе Acer X1123HP предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, аудиоразъем, порт USB.

Отзывы о товаре Проектор Acer X1123HP black (MR.JSA11.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Проектор
Технология
DLP
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
3
Пульт управления
Да
Цвет
черный
Комплектация
проектор, документация, кабель питания
Разрешение
800x600
Контрастность
20000:1
Яркость, лм
4000
Соотношение сторон экрана
4:3
Развернуть
Минимальная диагональ изображения, м
0.58
Минимальное проекционное расстояние, м
1.94
Фокусировка
ручная
Мощность лампы, Вт
210
Срок службы лампы, ч
5000
Аудио- / видеовходы
1x HDMI, 1x RCA, 1x VGA, 1x mini Jack 3.5 mm
Порт Ethernet
Нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Управление со смартфона
Нет
USB разъем
да
Встроенный Smart TV
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор Acer X1123HP оптимизирован для работы в офисе и дома. Проекционная технология DLP обеспечивает качественную картинку с разрешением 800x600 пикселей, соотношением сторон 4:3 и красочными цветами. Поддерживается технология 3D. Лампа UHP мощностью 210 Вт создает мощный световой поток 4000 лм и характеризуется сроком службы 15000 часов. Встроенный динамик мощностью 3 Вт воспроизводит четкий и насыщенный звук. Для подключения оборудования в проекторе Acer X1123HP предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, аудиоразъем, порт USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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