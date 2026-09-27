Проектор Acer X1328Wi DLP 4500Lm (MR.JTW11.001)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%38 970 руб. 66 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595467
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
RS-232, USB Type-A, вход HDMI, вход видео композитный, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х15
Вес, кг.
2.8
Описание товара Проектор Acer X1328Wi DLP 4500Lm (MR.JTW11.001)
Мультимедийный видеопроектор выполнен в лаконичном дизайне черного цвета. Компактное оборудование отличается небольшим весом, позволяющим легко переносить его с места на место или установить на потолок. Устройство идеально подходит для рабочих задач и станет незаменимым помощником для бизнес-презентаций.
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Бренд
Тип товара
Проекторы
Входные интерфейсы
RS-232, USB Type-A, вход HDMI, вход видео композитный, вход видео компонентный
Число портов HDMI
1
Яркость
4500 лм
Разрешение
1920x1200
Контрастность
20000:1
Соотношение сторон экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Мультимедийный видеопроектор выполнен в лаконичном дизайне черного цвета. Компактное оборудование отличается небольшим весом, позволяющим легко переносить его с места на место или установить на потолок. Устройство идеально подходит для рабочих задач и станет незаменимым помощником для бизнес-презентаций.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Проектор Acer X1328Wi DLP 4500Lm (MR.JTW11.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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