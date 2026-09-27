Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 позиционируется как рабочая станция для корпоративного сегмента и госсектора. Модель оптимально подходит для комфортной работы с офисными приложениями, документами и деловой перепиской. Благодаря сбалансированной конфигурации ноутбук эффективно справляется с многозадачностью и типичными бизнес-задачами, включая работу с базами данных и видеоконференции.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе системы лежит процессор Intel Core i3 десятого поколения, обеспечивающий достаточную производительность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком качестве и поддерживать подключение нескольких мониторов. Такая конфигурация уверенно справляется с базовыми офисными приложениями и типичной многозадачностью в корпоративной среде.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием минимизирует блики и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица обеспечивает хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для работы с документами, таблицами и презентациями. Разрешение экрана оптимально для комфортной работы с текстом и просмотра контента.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями и множеством вкладок браузера. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также оперативный доступ к рабочим файлам. При необходимости хранения большего объема данных рекомендуется использование внешних накопителей.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении стандартных офисных задач, что позволяет комфортно работать на совещаниях или в командировках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних дисплеев и стандартный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и работу с беспроводными аксессуарами. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком повышает удобство работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это бизнес-ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые офисные задачи. Объем SSD может потребовать рационального подхода к хранению данных. Производительности достаточно для повседневной работы, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель будет оптимальным выбором для организаций, ищущих надежное решение для типовых офисных задач с акцентом на стабильность и безопасность.
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 позиционируется как рабочая станция для корпоративного сегмента и госсектора. Модель оптимально подходит для комфортной работы с офисными приложениями, документами и деловой перепиской. Благодаря сбалансированной конфигурации ноутбук эффективно справляется с многозадачностью и типичными бизнес-задачами, включая работу с базами данных и видеоконференции.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе системы лежит процессор Intel Core i3 десятого поколения, обеспечивающий достаточную производительность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel UHD Graphics способна воспроизводить видео в высоком качестве и поддерживать подключение нескольких мониторов. Такая конфигурация уверенно справляется с базовыми офисными приложениями и типичной многозадачностью в корпоративной среде.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием минимизирует блики и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица обеспечивает хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для работы с документами, таблицами и презентациями. Разрешение экрана оптимально для комфортной работы с текстом и просмотра контента.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями и множеством вкладок браузера. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также оперативный доступ к рабочим файлам. При необходимости хранения большего объема данных рекомендуется использование внешних накопителей.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с акцентом на практичность и надежность. Система охлаждения оптимизирована для офисных нагрузок и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении стандартных офисных задач, что позволяет комфортно работать на совещаниях или в командировках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних дисплеев и стандартный аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и работу с беспроводными аксессуарами. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком повышает удобство работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это бизнес-ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые офисные задачи. Объем SSD может потребовать рационального подхода к хранению данных. Производительности достаточно для повседневной работы, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель будет оптимальным выбором для организаций, ищущих надежное решение для типовых офисных задач с акцентом на стабильность и безопасность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NS685U R11 (QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN) (Исп 4.3)