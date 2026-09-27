Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm)
аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T200(B) подходит для установки на улице и используется в охранной системе для охраны периметра здания. Модель цилиндрического типа надежно крепится к стене с помощью специальных элементов и устойчива к воздействию влаги, пыли и перепаду температуры. аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T200(B) оснащена CMOS-матрицей с фокусным расстоянием 2.8 мм. Устройство обеспечивает качественное и четное изображение в формате Full HD и обеспечивает запись в любое время суток. Пользователь может выставить баланс белого, контрастность, насыщенность и другие особенности съемки. Модель имеет проводное подключение и оснащена инфракрасным датчиком дальностью до 20 м.
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