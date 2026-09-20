Top.Mail.Ru
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 1
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 2
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 3
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 4
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 5
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 6
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 7
Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 1
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 2
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 3
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 4
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 5
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 6
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 7
  • Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
6 860 руб.  20 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529899
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
570

Описание товара Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM

IP-камера Hikvision DS-2CD2127G2-SU (2.8 mm) с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм и матрицей CMOS 2 Мп обеспечивает получение яркого красочного видео с хорошими показателями детализации. Hikvision DS-2CD2127G2-SU выполнена в металлическом антивандальном корпусе купольной формы и соответствует классу защищенности IP67, поэтому не боится неблагоприятных воздействий внешней среды. В оснащение данной модели входят системы обнаружения движения и видеоаналитики. Камера подключается проводным способом по сетевому интерфейсу и поддерживает стандарт PoE. Хранение файлов возможно в облако или на карту памяти.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Hikvision DS-2CD2127G2-SU (2.8 mm) с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм и матрицей CMOS 2 Мп обеспечивает получение яркого красочного видео с хорошими показателями детализации. Hikvision DS-2CD2127G2-SU выполнена в металлическом антивандальном корпусе купольной формы и соответствует классу защищенности IP67, поэтому не боится неблагоприятных воздействий внешней среды. В оснащение данной модели входят системы обнаружения движения и видеоаналитики. Камера подключается проводным способом по сетевому интерфейсу и поддерживает стандарт PoE. Хранение файлов возможно в облако или на карту памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP HikVision 2CD2127G2-SU(C) 2.8MM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...