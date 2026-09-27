Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q60BAUXCE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q60BAUXCE
Потрясающе тонкий и уникальный для данной категории дизайн позволит вашему телевизору органично вписаться в интерьер вашей комнаты. Технология Quantum Dot обеспечивает наилучшее качество изображения, недостижимое ранее. Благодаря 100% объему цвета, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, качество цветопередачи при этом остается высоким при любом уровне яркости. Инновационная технология подсветки обеспечивает более четкую и точную контрастность за счет оптимизации цветового тона подсветки в соответствии с типом просматриваемого контента. Технология Quantum HDR позволяет выявить мельчайшие детали изображения и обеспечить оптимальную контрастность, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра каждой сцены. Благодаря увеличенному диапазону яркости экрана вашего телевизора, вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную видимость деталей даже в самых темных и светлых сценах. Мощный процессор Samsung оптимизирует качество звука в зависимости от просматриваемого контента. Благодаря технологии мас шт.абирования до 4K, вы сможете смотреть любимый контент в разрешении 4К. Объемный 3D-звук с нашим виртуальным верхним каналом звука позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране.
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