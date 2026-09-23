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Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка

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Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
INTIMATE CHOPIN (BEST OF)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
INTIMATE CHOPIN (BEST OF)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка

0190296270758, Виниловая Пластинка Various Artists, Relaxing Classics

Отзывы о товаре Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
INTIMATE CHOPIN (BEST OF)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
0190296270758, Виниловая Пластинка Various Artists, Relaxing Classics
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Relaxing Classics 2022 (0190296270758) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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