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Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка

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Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 1
Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 2
Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 3
Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 4
Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 5
Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 6
Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
FINALLY ENOUGH LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 1
  • Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 2
  • Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 3
  • Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 4
  • Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 5
  • Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 6
  • Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296683039]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
FINALLY ENOUGH LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка

0190296683039, Виниловая Пластинка Minogue, Kylie, Fever

Отзывы о товаре Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296683039]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
FINALLY ENOUGH LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0190296683039, Виниловая Пластинка Minogue, Kylie, Fever
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Minogue Kylie - Fever (0190296683039) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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