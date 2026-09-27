Описание товара Триммер Deerma DEM-TM01W

Мультифункциональный электрический триммер для волос Deerma. Двусторонняя конструкция лезвий позволяет тщательно удалять нежелательные волосы без повреждения кожи. Для комфортного бритья разных участков тела требуются разные насадки. Электрический многофункциональный триммер Deerma оснащен двумя насадками: для бровей и для стрижки волос. Они легко разбираются и заменяются, обеспечивая необходимый функционал для гладкого бритья и качественной стрижки. Двусторонний триммер для бровей: длинные и короткие лезвия для создания уникальной формы Ваших бровей. Легкое создание необходимой формы бровей. Триммер для бровей разработан с двусторонним лезвием. С помощью длинного лезвия вы можете очертить форму, а с помощью короткого - подстричь более мелкие волоски. Триммер для бритья длинных волос. Конструкция лезвия позволяет защитному устройству плотно прилегать к коже, удаляя волосы с корнем, не соприкасаясь с кожей, что делает его удобным во время бритья. Конструкция узкого лезвия 20 мм, многофункциональное использование. Всего предусмотрено две специальные насадки на выбор, которые Вы можете использовать для удаления волос. Установите ограничитель на крышку лезвия. Отрегулируйте длину, а затем расчешите волосы. R-образное лезвие сконструировано таким образом, чтобы изолировать нежную кожу. Расческа-гребень имеет округлую форму, что позволяет сделать процесс бритья быстрым и безопасным. Бритье с помощью триммера не травмирует кожу и удаляет волосы более тщательно, чем механическая бритва. Корпус триммера легко держать в руке. Направление устройства легко регулировать в процессе бритья. Небольшой вес и легкость позволяет брать его с собой в путешествия и переносить в косметичке. Корпус устройства обладает уровнем водонепроницаемости IPX7. Его можно мыть под водой. Вы можете удалять волосы на теле даже во время принятия ванны для более качественного бритья.