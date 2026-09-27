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Коммутатор D-Link (DGS-1210-28P/F3A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link (DGS-1210-28P/F3A)

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Коммутатор D-Link (DGS-1210-28P/F3A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586365
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х250
Разъёмы/Порты
RJ45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х9
Вес, кг.
4.75

Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1210-28P/F3A)

Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-28P, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-28P/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-28P/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28P поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DGS-1210-28P/F3A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
Габаритные размеры, мм
440х44х250
Разъёмы/Порты
RJ45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-28P, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-28P/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-28P/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28P поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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