Коммутатор D-Link (DGS-1210-28P/F3A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1210-28P/F3A)
Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-28P, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-28P/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-28P/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28P поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.
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