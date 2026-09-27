Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G

QNAP TS-873AeU-4G - стоечная версия 8-дискового NAS на AMD Ryzen V1500B, 4 ГБ DDR4 (расширяемо до большего объёма) в компактном низкопрофильном корпусе. Это решение совмещает производительность Ryzen с удобством монтажа в стойку.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для компаний, которым нужна производительность TS-873A, но в стоечном исполнении: центральный офисный NAS, хранилище для контейнеров и виртуальных машин, файловый и бэкап-сервер. 8 отсеков позволяют строить RAID-массивы под разные отделы и задачи без быстрой замены платформы.

Аппаратные возможности и сети

Архитектура в целом повторяет TS-873A: Ryzen V1500B, поддержка 2.5GbE и установка дополнительных сетевых карт через PCIe (в зависимости от конкретной модификации). Возможность увеличения ОЗУ делает систему гибкой по нагрузкам - от файлового хранилища до платформы под сервисы.

Важные нюансы перед покупкой

Версия AeU ориентирована на стойки и имеет более высокий уровень шума и требования к охлаждению по сравнению с Tower-моделями. Для развёртывания виртуализации и интенсивных сервисов лучше сразу планировать апгрейд оперативной памяти и наличие 2.5/10GbE-коммутаторов.