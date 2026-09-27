Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G
QNAP TS-873AeU-4G - стоечная версия 8-дискового NAS на AMD Ryzen V1500B, 4 ГБ DDR4 (расширяемо до большего объёма) в компактном низкопрофильном корпусе. Это решение совмещает производительность Ryzen с удобством монтажа в стойку.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт для компаний, которым нужна производительность TS-873A, но в стоечном исполнении: центральный офисный NAS, хранилище для контейнеров и виртуальных машин, файловый и бэкап-сервер. 8 отсеков позволяют строить RAID-массивы под разные отделы и задачи без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и сети
Архитектура в целом повторяет TS-873A: Ryzen V1500B, поддержка 2.5GbE и установка дополнительных сетевых карт через PCIe (в зависимости от конкретной модификации). Возможность увеличения ОЗУ делает систему гибкой по нагрузкам - от файлового хранилища до платформы под сервисы.
Важные нюансы перед покупкой
Версия AeU ориентирована на стойки и имеет более высокий уровень шума и требования к охлаждению по сравнению с Tower-моделями. Для развёртывания виртуализации и интенсивных сервисов лучше сразу планировать апгрейд оперативной памяти и наличие 2.5/10GbE-коммутаторов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
QNAP TS-873AeU-4G - стоечная версия 8-дискового NAS на AMD Ryzen V1500B, 4 ГБ DDR4 (расширяемо до большего объёма) в компактном низкопрофильном корпусе. Это решение совмещает производительность Ryzen с удобством монтажа в стойку.
Для кого и под какие задачи
Подойдёт для компаний, которым нужна производительность TS-873A, но в стоечном исполнении: центральный офисный NAS, хранилище для контейнеров и виртуальных машин, файловый и бэкап-сервер. 8 отсеков позволяют строить RAID-массивы под разные отделы и задачи без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и сети
Архитектура в целом повторяет TS-873A: Ryzen V1500B, поддержка 2.5GbE и установка дополнительных сетевых карт через PCIe (в зависимости от конкретной модификации). Возможность увеличения ОЗУ делает систему гибкой по нагрузкам - от файлового хранилища до платформы под сервисы.
Важные нюансы перед покупкой
Версия AeU ориентирована на стойки и имеет более высокий уровень шума и требования к охлаждению по сравнению с Tower-моделями. Для развёртывания виртуализации и интенсивных сервисов лучше сразу планировать апгрейд оперативной памяти и наличие 2.5/10GbE-коммутаторов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G