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Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный

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Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 1
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 2
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 3
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 4
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 5
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 6
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 7
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 8
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 9
Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 1
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 2
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 3
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 4
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 5
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 6
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 7
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 8
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 9
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584879
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Характеристики

Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
31х28х13
Вес, кг.
1

Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный

Bluetooth гарнитура Audio-Technica ATH-M50XBT2 благодаря своим возможностям станет отличным выбором для комфортного прослушивания музыки, просмотра фильмов и игр. Основой модели являются большие динамики с поддержкой широкого диапазона частот и звуковой схемой 2.0, что обеспечит качественный, насыщенный и объемный звук. Кроме того, наушники оснащены микрофоном и могут использоваться для совершения аудиозвонков. Корпус Audio-Technica ATH-M50XBT2 выполнен из высококачественных материалов и отличается строгим практичным дизайном. Кроме того, модель отличается высоким уровнем комфорта, что достигается за счет конструкции охватывающего типа с удобным оголовьем и мягкими амбушюрами. Подключение гарнитуры к устройствам производится при помощи Bluetooth. Также возможно классическое проводное соединение при помощи AUX-кабеля. Для удобства использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. В качестве источника питания используется емкий аккумулятор, способный обеспечить до 50 ч работы. Модель поставляется в фирменной упаковке с набором кабелей.

Отзывы о товаре Наушники Audio-Technica ATH-M50XBT2, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Складная конструкция
да
Описание
Bluetooth гарнитура Audio-Technica ATH-M50XBT2 благодаря своим возможностям станет отличным выбором для комфортного прослушивания музыки, просмотра фильмов и игр. Основой модели являются большие динамики с поддержкой широкого диапазона частот и звуковой схемой 2.0, что обеспечит качественный, насыщенный и объемный звук. Кроме того, наушники оснащены микрофоном и могут использоваться для совершения аудиозвонков. Корпус Audio-Technica ATH-M50XBT2 выполнен из высококачественных материалов и отличается строгим практичным дизайном. Кроме того, модель отличается высоким уровнем комфорта, что достигается за счет конструкции охватывающего типа с удобным оголовьем и мягкими амбушюрами. Подключение гарнитуры к устройствам производится при помощи Bluetooth. Также возможно классическое проводное соединение при помощи AUX-кабеля. Для удобства использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. В качестве источника питания используется емкий аккумулятор, способный обеспечить до 50 ч работы. Модель поставляется в фирменной упаковке с набором кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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