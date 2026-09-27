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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797

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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 1
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 2
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 3
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 4
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 5
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 6
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 7
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 8
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 9
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
800 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 1
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 2
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 3
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 4
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 5
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 6
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 7
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 8
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 9
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584703
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
800 Вт
Дисплей
есть
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х20
Вес, кг.
2.58

Описание товара Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797

Капельная кофеварка КТ-797 готовит ароматный черный кофе одним нажатием кнопки. Встроенная кофемолка автоматически измельчает зёрна прямо в фильтре, кофеварка рассчитана на приготовление 1-3 чашек за 1 раз. Кофеварка КТ-797 оборудована дисплеем, который показывает текущее время и заданные настройки. Данная кофеварка имеет функцию отложенного старта. Также кофеварка оснащена прорезиненными ножками, которые предотвращают скольжение по столу. Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не дает вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.

Отзывы о товаре Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-797




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
800 Вт
Дисплей
есть
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка КТ-797 готовит ароматный черный кофе одним нажатием кнопки. Встроенная кофемолка автоматически измельчает зёрна прямо в фильтре, кофеварка рассчитана на приготовление 1-3 чашек за 1 раз. Кофеварка КТ-797 оборудована дисплеем, который показывает текущее время и заданные настройки. Данная кофеварка имеет функцию отложенного старта. Также кофеварка оснащена прорезиненными ножками, которые предотвращают скольжение по столу. Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не дает вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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