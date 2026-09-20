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Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031

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Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 11
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Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 13
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Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 15
Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
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  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 2
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  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 4
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 5
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 6
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 7
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 8
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 9
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 10
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 11
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 12
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 13
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 14
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 15
  • Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584528
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Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.1x25.8x33.4см
Размеры в упаковке, см
53х28х28
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031

Микроволновая печь SunWind SUN-MW031 экономичная во всем, начиная с цены и заканчивая электроэнергией. Подходит для домашнего и офисного использования. Чаще всего такие приборы удовлетворяют основную потребность в разогреве пищи, затем в разморозке и чуть реже в приготовлении. Все эти функции присутствуют у данной модели. Корпус СВЧ представлен в черном цвете с глянцевым покрытием. Вполне эффектно и стильно смотрится в любом интерьере. За внешней и внутренней поверхностями легко ухаживать. Для восстановления блеска достаточно протереть мягкой салфеткой.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Sunwind SUN-MW031




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Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
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Габариты
45.1x25.8x33.4см
Описание
Микроволновая печь SunWind SUN-MW031 экономичная во всем, начиная с цены и заканчивая электроэнергией. Подходит для домашнего и офисного использования. Чаще всего такие приборы удовлетворяют основную потребность в разогреве пищи, затем в разморозке и чуть реже в приготовлении. Все эти функции присутствуют у данной модели. Корпус СВЧ представлен в черном цвете с глянцевым покрытием. Вполне эффектно и стильно смотрится в любом интерьере. За внешней и внутренней поверхностями легко ухаживать. Для восстановления блеска достаточно протереть мягкой салфеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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