Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Krona Fidato 45 черная
Электрическая варочная поверхность Krona FIDATO 45 BL мощностью 5 кВт оборудована тремя конфорками. В них реализована технология Hi-Light, особенности которой — быстрый нагрев и низкое энергопотребление. Эта модель пригодится как опытному кулинару, так и начинающему повару, чтобы готовить несложные повседневные блюда и еду для праздничного стола. Ее поверхность изготовлена из стеклокерамики, она элегантно выглядит, и за ней просто ухаживать. Стильный геометрический дизайн варочной поверхности FIDATO на 45 см не оставит равнодушным даже самого искушенного гурмана. Варочная поверхность станет ни только стильным элементом дизайна кухни, но и незаменимой помощницей каждой хозяйки.Быстрый нагрев конфорок, дополнительная зона расширения и вспомогательные функции упростят процесс готовки. Для настройки времени и мощности предусмотрены сенсоры, чутко реагирующие на прикосновения. Заданные параметры сразу же отображаются на дисплее. Индикаторы остаточного тепла показывают, каких зон не следует касаться, чтобы случайно не обжечься. Функции защиты от детей и аварийного отключения делают устройство еще более безопасным. Функция паузы (Stop&Go) предполагает отключения на каждую зону 1–99 мин.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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