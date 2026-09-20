Фен Polaris PHD2090ACi Tourmaline PROF графит/розовое золото
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 582707
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
720
Описание товара Фен Polaris PHD2090ACi Tourmaline PROF графит/розовое золото
Фен POLARIS Tourmaline Prof ? это инновационная разработка для волос. Турмалиновый ионизатор генерирует отрицательно заряженные частицы, снимая статическое электричество с волос, облегчая их расчесывание и сохраняя внутреннюю влагу. Волосы приобретают красивый здоровый вид. Мощность: 2000Вт. Складная конструкция корпуса для удобного хранения. Режим холодного обдува для закрепления укладки. 3 температурно-скоростных режима. Концентратор. Удобная петля для подвешивания. Переключатель температуры и скорости. Съемная решетка.
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Фен POLARIS Tourmaline Prof ? это инновационная разработка для волос. Турмалиновый ионизатор генерирует отрицательно заряженные частицы, снимая статическое электричество с волос, облегчая их расчесывание и сохраняя внутреннюю влагу. Волосы приобретают красивый здоровый вид. Мощность: 2000Вт. Складная конструкция корпуса для удобного хранения. Режим холодного обдува для закрепления укладки. 3 температурно-скоростных режима. Концентратор. Удобная петля для подвешивания. Переключатель температуры и скорости. Съемная решетка.
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