Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 970 руб. 3 723 руб.
В наличии
Код товара: 580007
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
1 970 руб. -47%
3 723 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х10
Вес, кг.
2.1
Описание товара Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
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Бренд
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
110
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
съемный чехол
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Санки надувные "Ватрушка" D-1,1 м (с рисунком) с молнией - купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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