Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан
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Характеристики
Тип товара
Ледянка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%930 руб. 1 250 руб.
В наличии
Код товара: 385308
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930 руб. -26%
1 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
80
Материал корпуса
пластик
Цвет
разноцветный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
94х46х27
Вес, кг.
1.5
Описание товара Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан
Санки-ледянка Радиан Мини-боб 4607168311403с предназначены для катания со снежных горок и склонов. Имеют удобную спинку и специальные ручки, которые являются одновременно и тормозами. Выполнены из морозостойкого полипропилена, прослужат долгое время.
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Бренд
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
80
Материал корпуса
пластик
Цвет
разноцветный
Страна производитель
Россия
Санки-ледянка Радиан Мини-боб 4607168311403с предназначены для катания со снежных горок и склонов. Имеют удобную спинку и специальные ручки, которые являются одновременно и тормозами. Выполнены из морозостойкого полипропилена, прослужат долгое время.
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Санки-Ледянка "Мини-Боб" Радиан - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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