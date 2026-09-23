Пена для экранов NV-Office, 150 мл
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Характеристики
Тип товара
Чистящее средство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%190 руб. 430 руб.
В наличии
Код товара: 579892
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190 руб. -56%
430 руб.
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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чистящее средство
Особенности
объём 150 мл.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х4
Вес, г.
100
Описание товара Пена для экранов NV-Office, 150 мл
NV PRINT предлагает прочие расходные материалы, которые обеспечивают надежность и эффективность в использовании. Эти материалы подходят для различных типов офисной техники и гарантируют высокое качество печати. Продукция бренда NV PRINT славится своей долговечностью и стабильной производительностью, что делает ее отличным выбором для профессиональной и домашней печати. Благодаря использованию современных технологий, расходные материалы от NV PRINT обеспечивают четкость изображений и текстов, а также помогают снизить затраты на печать.
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Бренд
NV PRINT
Тип товара
Чистящее средство
Особенности
объём 150 мл.
Страна производитель
Китай
NV PRINT предлагает прочие расходные материалы, которые обеспечивают надежность и эффективность в использовании. Эти материалы подходят для различных типов офисной техники и гарантируют высокое качество печати. Продукция бренда NV PRINT славится своей долговечностью и стабильной производительностью, что делает ее отличным выбором для профессиональной и домашней печати. Благодаря использованию современных технологий, расходные материалы от NV PRINT обеспечивают четкость изображений и текстов, а также помогают снизить затраты на печать.
Пена для экранов NV-Office, 150 мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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