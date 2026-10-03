Top.Mail.Ru
Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 1
Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
  • Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 1
  • Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800
1 270 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Дополнительно
ресурс 1800 стр., черный
Особенности
70 мл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
200

Описание товара Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800

Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл

Отзывы о товаре Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Дополнительно
ресурс 1800 стр., черный
Особенности
70 мл
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 – стоимость товара 1270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...