Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother
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Характеристики
Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother
Используя фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DR3400 у Вас будет возможность распечатать около 3012000 информационных страниц (при 5% заполнении). гарантия на фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DR3400 предоставляется производителем, сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Фотобарабан (Drum-Unit) печатающий элемент без тонера внутри используемый в двухкомпонентных системах лазерной печати, где отдельно меняется копи-картридж и тонер-картридж. В производстве копи-картриджей Cactus используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Копи-картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования. Внимание! Товар представлен в нескольких видах упаковки без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother