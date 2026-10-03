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Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon купить с доставкой в Москве
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Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon

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Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon
9 850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Размеры в упаковке, см
45х16х13
Вес, кг.
2.08

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon

Картридж для принтеров и МФУ, голубого цвета, отличается функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Описание
Картридж для принтеров и МФУ, голубого цвета, отличается функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36000стр. для iR Advance C2020/2025/2030/2220/2225/2230 Canon - по цене 9850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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