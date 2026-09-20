Блок фотобарабана Cactus CS-DK1110 ч/б:100000стр. для Mita Ecosys FS-1020MFP /FS-1040 Kyocera
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651137
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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Дополнительно
черный
Особенности
совместимость: Kyocera Mita FS-1120D
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х12
Вес, г.
580
Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DK1110 ч/б:100000стр. для Mita Ecosys FS-1020MFP /FS-1040 Kyocera
Используя фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DK1110R у Вас будет возможность распечатать около 100000 информационных страниц (при 5% заполнении). Фотобарабан (Drum-Unit) печатающий элемент без тонера внутри используемый в двухкомпонентных системах лазерной печати, где отдельно меняется копи-картридж и тонер-картридж. В производстве копи-картриджей Cactus используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Копи-картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
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Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Дополнительно
черный
Особенности
совместимость: Kyocera Mita FS-1120D
Страна производитель
Китай
Используя фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DK1110R у Вас будет возможность распечатать около 100000 информационных страниц (при 5% заполнении). Фотобарабан (Drum-Unit) печатающий элемент без тонера внутри используемый в двухкомпонентных системах лазерной печати, где отдельно меняется копи-картридж и тонер-картридж. В производстве копи-картриджей Cactus используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Копи-картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Блок фотобарабана Cactus CS-DK1110 ч/б:100000стр. для Mita Ecosys FS-1020MFP /FS-1040 Kyocera - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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