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Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 купить с доставкой в Москве
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Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800

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Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 1
Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 2
Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 3
Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
  • Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 1
  • Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 2
  • Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 3
  • Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800
1 290 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Дополнительно
ресурс 5400 стр.
Особенности
с чипом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х4
Вес, г.
130

Описание товара Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800

Водорастворимые Чернила Epson C13T673698 станут ценным приобретением для любого владельца принтера или МФУ, использующего технологию струйной печати. С помощью этих чернил Вы сможете существенно снизить себестоимость отпечатков и при этом сохранить их высокое качество и долговечность. Фотографии, распечатанные с помощью чернил Epson, будут выглядеть так, будто их Вам сделали в фотоателье. Стоит отметить, что Чернила Epson C13T673698 обеспечивают не только отличную цветопередачу, они ещё и полностью совместимы с печатающей головкой принтера или МФУ. Таким образом вы можете не беспокоиться, что, используя совместимые чернила вы снизите работоспособность вашего печатающего устройства. Для удобства заправки чернила разлиты в флаконы ёмкостью 70 мл. Цвет чернил - Light Magenta. Спешите купить Водорастворимые Чернила Epson C13T673698 и сделайте печать фотоснимков и документов более выгодной и эффективной.

Отзывы о товаре Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Дополнительно
ресурс 5400 стр.
Особенности
с чипом
Страна производитель
Китай
Описание
Водорастворимые Чернила Epson C13T673698 станут ценным приобретением для любого владельца принтера или МФУ, использующего технологию струйной печати. С помощью этих чернил Вы сможете существенно снизить себестоимость отпечатков и при этом сохранить их высокое качество и долговечность. Фотографии, распечатанные с помощью чернил Epson, будут выглядеть так, будто их Вам сделали в фотоателье. Стоит отметить, что Чернила Epson C13T673698 обеспечивают не только отличную цветопередачу, они ещё и полностью совместимы с печатающей головкой принтера или МФУ. Таким образом вы можете не беспокоиться, что, используя совместимые чернила вы снизите работоспособность вашего печатающего устройства. Для удобства заправки чернила разлиты в флаконы ёмкостью 70 мл. Цвет чернил - Light Magenta. Спешите купить Водорастворимые Чернила Epson C13T673698 и сделайте печать фотоснимков и документов более выгодной и эффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - этот товар вы можете купить по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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