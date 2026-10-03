Чернила Epson 673 C13T673298 (аналог C13T67324A) голубой 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 645744
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Дополнительно
ресурс 1900 стр., синий
Особенности
70 мл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х4
Вес, г.
120
Описание товара Чернила Epson 673 C13T673298 (аналог C13T67324A) голубой 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800
Чернила для заправки картриджа, цвет - синий, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Epson
Тип товара
Чернила
Дополнительно
ресурс 1900 стр., синий
Особенности
70 мл
Страна производитель
Китай
Чернила для заправки картриджа, цвет - синий, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Чернила Epson 673 C13T673298 (аналог C13T67324A) голубой 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - стоимость товара 1270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чернила Epson 673 C13T673298 (аналог C13T67324A) голубой 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800