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Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother купить с доставкой в Москве
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Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother

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Блок фотобарабана G&amp;G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother - фото 1
Блок фотобарабана G&amp;G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан
  • Блок фотобарабана G&amp;G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother - фото 1
  • Блок фотобарабана G&amp;G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother
890 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Фотобарабан
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
750

Описание товара Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother

Предназначен для использования в принтерах и МФУ. Надёжный производитель, зарекомендовавший себя за соотношение цены и качества

Отзывы о товаре Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Фотобарабан
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для использования в принтерах и МФУ. Надёжный производитель, зарекомендовавший себя за соотношение цены и качества
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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